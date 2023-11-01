أجندة الأهلي في نوفمبر - 3 مباريات محلية وإفريقية.. وربما العدد يزداد

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

سيخوض الأهلي 3 مباريات فقط في شهر نوفمبر الجاري بعد توديع الدوري الإفريقي من نصف النهائي ضد صنداونز الجنوب إفريقي.

ولم يتأهل الأهلي لنهائي البطولة القارية في نسختها الأولى.

وسيعود الأهلي لخوض 3 مباريات بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، وربما يزداد العدد حال إعلان جدول المؤجلات خاصة أن الأهلي يمتلك 3 مباريات مؤجلة في الدوري.

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وإليكم مواعيد مباريات الأهلي:

المقاولون العرب × الأهلي

الجولة السادسة من الدوري المصري

4 نوفمبر في السابعة مساءً

استاد المقاولون العرب

الأهلي × ميدياما الغاني

الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

25 نوفمبر في السادسة مساءً

لم يتحدد الملعب

--

الأهلي × سموحة

الجولة السابعة من الدوري المصري

28 نوفمبر في الرابعة عصرا

استاد القاهرة

وتأجلت مباريات الجولة الثالثة والرابعة والخامسة للأهلي بسبب مشاركته في الدوري الإفريقي، ضد كل من سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة على الترتيب.

وحصد الأهلي 6 نقاط من الفوز على المصري والإسماعيلي، ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب بعد مرور 5 جولات.

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا أجندة الأهلي في نوفمبر
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