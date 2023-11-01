مؤتمر كولر: الفريق الأفضل خرج.. ولا يوجد فريق في العالم يفوز بكل المباريات والألقاب

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 23:14

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - المدير الفني لفريق الأهلي

شدد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على أنه لا يوجد فريق يفوز في كل المباريات، وأوضح أن لاعبي الفريق نفذوا كل ما طلبه ضد صنداونز إلا التسجيل.

وودع الأهلي الدوري الإفريقي أمام صنداونز الجنوب إفريقي من نصف النهائي بعدما خسر 1-0 في مجموع المباراتين.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "خضنا شوط أول رائع وأهدرنا عدة فرص وركلة جزاء كانت كفيلة أن تجعلنا ننهي الشوط الأول متقدمين بنتيجة 3-0".

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وأضاف "الفريق الأفضل خرج، متفهم حزن اللاعبين والجمهور، هذه كرة القدم في بعض الأحيان تعطيك ظهرها، وحزين لعدم التأهل".

وردا على خسارة لقبين في بداية الموسم أجاب قائلا: "لا يوجد فريق في العالم يفوز بكل المباريات والألقاب، الخسارة جزء من ثقافة كرة القدم".

وواصل "خسرنا أول بطولة (السوبر الإفريقي) لأننا كنا في فترة الإعداد ولم نصل لأفضل حالة بدنية، وفي الدوري الإفريقي كنا الأفضل وأهدرنا ركلة جزاء رغم أننا كنا مسيطرين وخظينا بكم من الفرص لكن الكرة أبت الدخول للمرمى".

وتابع "أدافع عن لاعبي فريقي، قدموا كل شيء ولم يبخلوا بنقطة عرق فقط غاب التوفيق".

وأكمل "المهم ليس مباراة اليوم، أود القول إن لاعب الكرة إنسان، ولا يوجد شخص يؤدي أفضل ما لديه لمدة 365 يوم بنفس القوة، ولم يقصر أي لاعب اليوم".

وردا على مستوى أنتوني موديست المهاجم الفرنسي الذي شارك كبديل أجاب قائلا: "قبل وصوله لم يكن يشارك ويحتاج للتجهيز في مباراتين أو 3 في الدوري، لأن حدة المباريات كانت قوية، لابد أن نعمل على ذلك ونجهز للفترة المقبلة".

واستدرك "الأهم الآن أن نعمل ونتدرب ونركز أكثر، للأسف بسبب ضغط المباريات يكون العمل الفني في التدريبات أقل، وأحاول العمل مع اللاعبين في مجموعات أصغر للتحسن والتطور".

وأردف "لم يبخل أي لاعب في مباراة اليوم ونفذوا كل ما طلبته إلا التسجيل، لا بد أن نكون أشرس وأكثر قوة في الـ 18 لأن هذه النقطة تسبب لنا مشاكل".

وأتم "سنفوز في المباريات المقبلة وسيتطور الأداء بشكل أفضل".

ولأول مرة تنتهي أي مباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وللمباراة السابعة على التوالي لا يفوز الأهلي على صنداونز بعدما خسر 4 وتعادل في 3.

ولم يستطع مارسيل كولر الفوز على صنداونز حيث تعادل مرتين في القاهرة وخسر مرتين في جنوب إفريقيا.

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