الشناوي: نغلق صفحة صنداونز ونتعلم من الدرس للبطولات المقبلة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 23:05

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

يرى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن فريقه واجه سوء حظ أمام صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وودع الأهلي منافسات البطولة بعد تعادله سلبيا أمام صنداونز في لقاء الإياب عقب الخسارة ذهابا بهدف دون مقابل.

وقال محمد الشناوي عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "رسالتي للجماهير أنهم فعلوا ما عليهم اليوم أمام صنداونز، ولاعبو الأهلي قدموا أيضا ما عليهم ولكن التوفيق لم يحالفنا وأهدرنا الكثير من الفرص خاصة في الشوط الأول وهو درس نتعلم منه".

أخبار متعلقة:
بعد توديع الدوري الإفريقي.. تعرف على الجائزة المالية التي يحصل عليها الأهلي العقدة مستمرة.. صنداونز يظفر ببطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي أمام الأهلي منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يحصل على نقاط مباراة سباهان الإيراني 21% مهدرة.. معلول يهدر ركلة جزاء للمرة التاسعة مع الأهلي

وشدد "نغلق صفحة صنداونز ونفكر في المقبل، لدينا بطولات أخرى هذا الموسم وعلينا التعلم من تلك المباراة من أجل القادم".

وبسؤاله عن الانتقادات رغم التواجد في جوائز كاف أوضح "من يريد الانتقاد ينتقد ومن يريد أن يتحدث فيتحدث ونحن نحترم كل الآراء".

وأضاف "نركز حاليا على الدوري ثم كأس العالم للأندية والسوبر المصري".

واختتم الشناوي تصريحاته "انتهى أمر الدوري الإفريقي الآن بعد الخروج ولا شيء سيعيد ذلك، يجب الاستفادة من الدرس والتركيز على البطولات المقبلة والعودة لإسعاد الجماهير مجددا".

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الحادية عشر ليفشل الأحمر في معادلة نتيجة الذهاب مبكرا.

وتأهل صنداونز لمواجهة الوداد في نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويلعب الوداد مواجهة الذهاب يوم 5 نوفمبر الجاري على ملعبه بينما الإياب يوم 11 من الشهر نفسه في بريتوريا.

الأهلي الشناوي صنداونز الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مؤتمر كولر: الفريق الأفضل خرج.. ولا يوجد فريق في العالم يفوز بكل المباريات والألقاب في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رضا سليم.. ومدة غيابه المتوقعة مؤتمر موكوينا: عانينا من أجل الوصول للنهائي.. ولنرى ماذا سيحدث أمام الوداد بوطويل: كان من الطبيعي الدفاع أمام للحفاظ على نتيجة الذهاب.. ونسعى لحصد اللقب بعد توديع الدوري الإفريقي.. تعرف على الجائزة المالية التي يحصل عليها الأهلي العقدة مستمرة.. صنداونز يظفر ببطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي أمام الأهلي 21% مهدرة.. معلول يهدر ركلة جزاء للمرة التاسعة مع الأهلي الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: قاتلنا من أجل الوصول للنهائي
أخر الأخبار
خبر في الجول - مصطفى شلبي وعبد الشافي خارج حسابات الزمالك أمام زد 9 دقيقة | الكرة المصرية
مسرح الكوابيس يشهد ثلاثية جديدة.. نيوكاسل يدمر مانشستر يونايتد ويجرده من لقبه 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا.. ومفاجأة بخروج بايرن ميونيخ 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد خضوع نيمار لجراحة الرباط الصليبي 39 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - عودة لاعبي الأهلي لمقر النادي بعد وداع الدوري الإفريقي 41 دقيقة | الكرة المصرية
رائعة نونيز تنقذ ليفربول من فخ بورنموث وتطير به لربع نهائي كأس الرابطة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجندة الأهلي في نوفمبر - 3 مباريات محلية وإفريقية.. وربما العدد يزداد ساعة | الدوري المصري
سخرية القدر وصفر أهداف متوقعة.. وست هام يقصي أرسنال من كأس الرابطة بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"