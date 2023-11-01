الشناوي: نغلق صفحة صنداونز ونتعلم من الدرس للبطولات المقبلة

يرى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن فريقه واجه سوء حظ أمام صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وودع الأهلي منافسات البطولة بعد تعادله سلبيا أمام صنداونز في لقاء الإياب عقب الخسارة ذهابا بهدف دون مقابل.

وقال محمد الشناوي عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "رسالتي للجماهير أنهم فعلوا ما عليهم اليوم أمام صنداونز، ولاعبو الأهلي قدموا أيضا ما عليهم ولكن التوفيق لم يحالفنا وأهدرنا الكثير من الفرص خاصة في الشوط الأول وهو درس نتعلم منه".

وشدد "نغلق صفحة صنداونز ونفكر في المقبل، لدينا بطولات أخرى هذا الموسم وعلينا التعلم من تلك المباراة من أجل القادم".

وبسؤاله عن الانتقادات رغم التواجد في جوائز كاف أوضح "من يريد الانتقاد ينتقد ومن يريد أن يتحدث فيتحدث ونحن نحترم كل الآراء".

وأضاف "نركز حاليا على الدوري ثم كأس العالم للأندية والسوبر المصري".

واختتم الشناوي تصريحاته "انتهى أمر الدوري الإفريقي الآن بعد الخروج ولا شيء سيعيد ذلك، يجب الاستفادة من الدرس والتركيز على البطولات المقبلة والعودة لإسعاد الجماهير مجددا".

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الحادية عشر ليفشل الأحمر في معادلة نتيجة الذهاب مبكرا.

وتأهل صنداونز لمواجهة الوداد في نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويلعب الوداد مواجهة الذهاب يوم 5 نوفمبر الجاري على ملعبه بينما الإياب يوم 11 من الشهر نفسه في بريتوريا.