في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رضا سليم.. ومدة غيابه المتوقعة

نُقل رضا سليم لاعب الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته خلال مباراة صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وودع الأهلي الدوري الإفريقي من نصف النهائي بالخسارة من صنداونز بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

وتعرض رضا سليم للإصابة بعدما شارك في الدقيقة 70 كبديل ضد صنداونز حيث شارك بدلا من حسين الشحات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التشخيص المبدئي لإصابة رضا سليم كسر في الترقوة وسيجري جراحة.

وسيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين.

ونُقل رضا سليم لاعب الأهلي إلى المستشفى لإجراء أشعة لتحديد موضع الإصابة سواء في الكتف أو عظمة الترقوة.

وخرج المغربي في الدقيقة 77 وعوضه أحمد حمدي عبد القادر.

وشارك رضا في 6 مباريات مع الأهلي منذ انضمامه قادما من الجيش الملكي المغربي وسجل هدفين.

ويعد رضا سليم صاحب أول هدف في تاريخ الدوري الإفريقي بعدما هز شباك سيمبا التنزاني في المباراة الافتتاحية.