مؤتمر موكوينا: عانينا من أجل الوصول للنهائي.. ولنرى ماذا سيحدث أمام الوداد

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 22:45

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - صنداونز

أعرب رولاني موكوينا مدرب صنداونز عن سعادته البالغة عقب التأهل لنهائي بطولة الدوري الإفريقي.

خطف صنداونز الجنوب إفريقي بطاقة العبور لنهائي الدوري الإفريقي بعدما فرض التعادل السلبي على الأهلي في استاد القاهرة في إياب نصف النهائي.

وقال موكوينا عبر "أبو ظبي الرياضية": "المباراة كانت صعبة للغاية، لقد عانينا من أجل الوصول للنهائي. أهنئ لاعبي فريقي على قتالهم حتى النهاية".

وأضاف "مواجهة الوداد؟ علينا في البداية الاستشفاء وتأهيل اللاعبين بشكل جيد، ولنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

وقال موكوينا في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لدينا احترام لفريق الأهلي سواء لاعبيين أو مدير فني بالتالي. بيرسي تاو بمثابة ابني وأرغب فقط في التركيز على لاعبي صنداونز".

وأجاب "لماذا تلعب كل مبارياتك أمام الأهلي في ساعة الظهيرة؟ إذا لماذا تلعبون أنتم مبارياتكم في المساء".

وتابع "بكل تأكيد افتقدنا لاعبي فريقي الغائبين عن المباراة لأنهم يستطيعون صناعة الفارق ولكن الغيابات تمنحنا الفرصة من أجل مشاركة عناصر أخرى".

وواصل "دائما ما أركز على العناصر المتاحة لدي وليست العناصر الغائبة عن الفريق".

وتابع "اعتبر نفسي أقل شخص في فريق صن داونز. التأهل بكل تأكيد يسعدني جدا هو إنجاز جماعي للفريق ولاعبين وايضا الجماهير وأنا فخور به".

وسيلتقي صنداونز مع الوداد المغربي في النهائي بعد تفوقه على الترجي التونسي، ذهابا في المغرب يوم 5 نوفمبر وإيابا في جنوب إفريقيا يوم 11 نوفمبر.

ولأول مرة تنتهي أي مباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وللمباراة السابعة على التوالي لا يفوز الأهلي على صنداونز بعدما خسر 4 وتعادل في 3.

ولم يستطع مارسيل كولر الفوز على صنداونز حيث تعادل مرتين في القاهرة وخسر مرتين في جنوب إفريقيا.

الأهلي صنداونز الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مؤتمر كولر: الفريق الأفضل خرج.. ولا يوجد فريق في العالم يفوز بكل المباريات والألقاب الشناوي: نغلق صفحة صنداونز ونتعلم من الدرس للبطولات المقبلة في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رضا سليم.. ومدة غيابه المتوقعة بوطويل: كان من الطبيعي الدفاع أمام للحفاظ على نتيجة الذهاب.. ونسعى لحصد اللقب بعد توديع الدوري الإفريقي.. تعرف على الجائزة المالية التي يحصل عليها الأهلي العقدة مستمرة.. صنداونز يظفر ببطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي أمام الأهلي 21% مهدرة.. معلول يهدر ركلة جزاء للمرة التاسعة مع الأهلي الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: قاتلنا من أجل الوصول للنهائي
أخر الأخبار
قرعة الرابطة الإنجليزية - ليفربول ضد وست هام.. ونيوكاسل أمام تشيلسي بربع النهائي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - مصطفى شلبي وعبد الشافي خارج حسابات الزمالك أمام زد ساعة | الكرة المصرية
مسرح الكوابيس يشهد ثلاثية جديدة.. نيوكاسل يدمر مانشستر يونايتد ويجرده من لقبه ساعة | الكرة الأوروبية
فرانكفورت يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا.. ومفاجأة بخروج بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
موعد خضوع نيمار لجراحة الرباط الصليبي ساعة | أمريكا
خبر في الجول - عودة لاعبي الأهلي لمقر النادي بعد وداع الدوري الإفريقي ساعة | الكرة المصرية
رائعة نونيز تنقذ ليفربول من فخ بورنموث وتطير به لربع نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة الأوروبية
أجندة الأهلي في نوفمبر - 3 مباريات محلية وإفريقية.. وربما العدد يزداد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"