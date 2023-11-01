مؤتمر موكوينا: عانينا من أجل الوصول للنهائي.. ولنرى ماذا سيحدث أمام الوداد

أعرب رولاني موكوينا مدرب صنداونز عن سعادته البالغة عقب التأهل لنهائي بطولة الدوري الإفريقي.

خطف صنداونز الجنوب إفريقي بطاقة العبور لنهائي الدوري الإفريقي بعدما فرض التعادل السلبي على الأهلي في استاد القاهرة في إياب نصف النهائي.

وقال موكوينا عبر "أبو ظبي الرياضية": "المباراة كانت صعبة للغاية، لقد عانينا من أجل الوصول للنهائي. أهنئ لاعبي فريقي على قتالهم حتى النهاية".

وأضاف "مواجهة الوداد؟ علينا في البداية الاستشفاء وتأهيل اللاعبين بشكل جيد، ولنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

وقال موكوينا في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لدينا احترام لفريق الأهلي سواء لاعبيين أو مدير فني بالتالي. بيرسي تاو بمثابة ابني وأرغب فقط في التركيز على لاعبي صنداونز".

وأجاب "لماذا تلعب كل مبارياتك أمام الأهلي في ساعة الظهيرة؟ إذا لماذا تلعبون أنتم مبارياتكم في المساء".

وتابع "بكل تأكيد افتقدنا لاعبي فريقي الغائبين عن المباراة لأنهم يستطيعون صناعة الفارق ولكن الغيابات تمنحنا الفرصة من أجل مشاركة عناصر أخرى".

وواصل "دائما ما أركز على العناصر المتاحة لدي وليست العناصر الغائبة عن الفريق".

وتابع "اعتبر نفسي أقل شخص في فريق صن داونز. التأهل بكل تأكيد يسعدني جدا هو إنجاز جماعي للفريق ولاعبين وايضا الجماهير وأنا فخور به".

وسيلتقي صنداونز مع الوداد المغربي في النهائي بعد تفوقه على الترجي التونسي، ذهابا في المغرب يوم 5 نوفمبر وإيابا في جنوب إفريقيا يوم 11 نوفمبر.