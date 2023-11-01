بوطويل: كان من الطبيعي الدفاع أمام للحفاظ على نتيجة الذهاب.. ونسعى لحصد اللقب

دافع عبد المنعم بوطويل مدافع صنداونز عن طريقة لعب فريقه أمام الأهلي في مواجهة الإياب بنصف نهائي الدوري الإفريقي.

وخطف صنداونز بطاقة التأهل إلى نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي بعد التعادل السلبي أمام الأهلي في لقاء الإياب عقب الخسارة ذهابا بهدف دون رد.

وقال بوطويل عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "كان من الطبيعي أن ندافع في لقاء الإياب أمام الأهلي للحفاظ على انتصارنا في بريتوريا".

وأضاف "من الطبيعي أيضا أن يضغط الأهلي بقوة وتعاملنا بطريقة جيدة وتوقعنا ذلك".

وشدد "مواجهة الوداد لن تكون سهلة بالنسبة لصنداونز ونبدأ التجهيز للمباراة المقبلة بداية من الغد بصورة طبيعية مثل أي مباراة".

واختتم المدافع المغربي تصريحاته "نسعى لتقديم أداء مميز أمام فريق الوداد وننجح في الظفر بلقب الدوري الإفريقي في النهاية".

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الحادية عشر ليفشل الأحمر في معادلة نتيجة الذهاب مبكرا.

وتأهل صنداونز لمواجهة الوداد في نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويلعب الوداد مواجهة الذهاب يوم 5 نوفمبر الجاري على ملعبه بينما الإياب يوم 11 من الشهر نفسه في بريتوريا.