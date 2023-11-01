بعد توديع الدوري الإفريقي.. تعرف على الجائزة المالية التي يحصل عليها الأهلي

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 22:05

كتب : FilGoal

لاعبو فريق الأهلي

ودع الأهلي الدوري الإفريقي لكرة القدم من نصف النهائي بعد الهزيمة من ماميلودي صنداونز.

وتعادل الأهلي سلبيا بدون أهداف مع صنداونز اليوم الأربعاء في استاد القاهرة في إياب نصف النهائي بعد الهزيمة ذهابا في جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

فيما تأهل صنداونز والوداد إلى نهائي النسخة الأولى من البطولة الجديدة في إفريقيا.

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وبناء عليه تقرر حصول الأهلي على مليون و700 ألف دولار.

في المقابل سيلعب صنداونز والوداد على الجائزة المالية التي تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار.

ويحصل الوصيف على 3 ملايين دولار.

أما الفرق التي ودعت البطولة من ربع النهائي فحصل كل منهم على مليون دولار جراء المشاركة في المسابقة.

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