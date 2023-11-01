العقدة مستمرة.. صنداونز يظفر ببطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي أمام الأهلي

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 22:04

كتب : FilGoal

محمود كهربا - الأهلي ضد صنداونز

خطف صنداونز الجنوب إفريقي بطاقة العبور لنهائي الدوري الإفريقي بعدما فرض التعادل السلبي على الأهلي في استاد القاهرة في إياب نصف النهائي.

وكان الأهلي خسر بهدف دون رد ذهابا في جنوب إفريقيا.

وسيلتقي صنداونز مع الوداد المغربي في النهائي بعد تفوقه على الترجي التونسي، ذهابا في المغرب يوم 5 نوفمبر وإيابا في جنوب إفريقيا يوم 11 نوفمبر.

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ولأول مرة تنتهي أي مباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وللمباراة السابعة على التوالي لا يفوز الأهلي على صنداونز بعدما خسر 4 وتعادل في 3.

ولم يستطع مارسيل كولر الفوز على صنداونز حيث تعادل مرتين في القاهرة وخسر مرتين في جنوب إفريقيا.

التشكيل

عاد إمام عاشور لتشكيل الأهلي الأساسي ضمن 4 تغييرات لمارسيل كولر عن مباراة الذهاب بالدفع بإمام والشحات وكهربا وأكرم توفيق.

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في المقابل موثوبي مفالا بعد نهاية إيقافه لتعويض غياب موثوبي موكوينا الغائب للإيقاف بعد حصوله على إنذارين.

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وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بقوة ضاغطا باحثا عن هدف مبكرا، وفي تحصل صاحب الأرض على ركلتين ركنيتين في أول دقيقتين.

وفي الدقيقة الثانية تصدى ويليامز لرأسية بيرسي تاو بعد عرضية من الجهة اليسرى من حسين الشحات، لكن سرعان ما أشهر الحكم المساعد راية التسلل.

وبعد 5 دقائق تحصل بيرسي تاو على ركلة جزاء بعد التحام هوائي مع الحارس الذي تدخل بقبضة يده.

تأخر تنفيذ علي معلول لركلة الجزاء، وفي الدقيقة 11 انبرى التونسي للركلة وسدد كرة على يسار الحارس الذي تصدى لها وأبعدها لركنية.

ركلة جزاء هي التاسعة التي يهدرها معلول مع الأهلي في جميع المسابقات، وتعد الثانية التي يتصدى لها ويليامز في البطولة بعدما تصدى من قبل لركلة جزاء بترو أتليتكو الأنجولي في الدور السابق.

هدأت الأحداث قليلا، فسدد جاستون سيرينو كرة سهلة أمسكها الشناوي بسهولة في الدقيقة 22.

وبعد دقيقتين أمسك ويليامز بكرة عرضية من حسين الشحات لكنها سقطت من يده، وشتتها بوطويل من داخل منطقة الست ياردات أثناء ضغط كهربا الذي اصطدمت الكرة بقدمه وارتدت من القائم الأيسر، وتأخر هدف تقدم الأهلي مجددا.

وبعد 5 دقائق تكرر نفس الخطأ من الحارس وحاول كهربا استغلاله لكن المدافع وضع قدمه في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمام المرمى.

ومنعت العارضة تسديدة بيرسي تاو في الدقيقة 31 لكن الحكم المساعد أشهر راية التسلل مجددا وظل التعادل قائما.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص حيث أرسل إمام عاشور عرضية إلى كهربا لكن تسديدته الأخيرة علت العارضة في الدقيقة 34.

وأشهر الحكم عيسى سي بطاقة صفراء في وجه موثوبي مفالا بعد تدخل قوي على قدم أكرم توفيق في منتصف الملعب في الدقيقة 37.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي دون أي استغلال للأهلي لفرصه.

ومع بداية الشوط الثاني سحب رولاني موكوينا مدافعه موثوبي مفالا بسبب حصوله على بطاقة صفراء وأشرك بدلا منه بونجاني زونجو.

كهربا ومروان عطية حاولا تهديد مرمى الضيوف بتسديدات من خارج منطقة الجزاء لكن دون خطورة في أول 7 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 58 شارك ليسيبا نكو بدلا من جاستون سيرينو.

وطالب لاعبو صنداونز بالحصول على ركلة جزاء إثر عرقلة من الشناوي لمهاجم الفريق لكن الحكم رفض وطلب احتساب الكرة لركنية في الدقيقة 67.

وتحصل كهربا على بطاقة صفراء في الدقيقة 68 بسبب تدخل قوي على الحارس.

وفي الدقيقة 70 أجرى كولر 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة رضا سليم ومحمد مجدي "أفشة" وأنتوني موديست، وخرج حسين الشحات وأليو ديانج وكهربا.

في المقابل دفع موكوينا بالأرجنتيني مينيديتا بدلا من ثيمبا زواني.

وبعد 5 دقائق فقط ومن أول فرصة لرضا سليم على الجهة اليسري سقط على كتفه وطلب الاستبدال بسبب مشكلة في الكتف وعوضه أحمد حمدي عبد القادر في الدقيقة 77.

وقبل 8 دقائق على نهاية اللقاء شارك موسى ليبوسا بدلا من مارسيلو إليندي.

وأشهر الحكم في الدقيقة 84 بطاقة حمراء في وجه جونيور مينيديتا بعد تدخل عنيف على ركبة أكرم توفيق.

وفي الدقيقة 89 سدد إمام عاشور كرة جاءت سهلة في منتصف المرمى وأمسكها الحارس بسهولة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع تحصل الأهلي على خطأ من على حدود منطقة الجزاء بسبب لمسة يد على مدافع صنداونز.

لكن حكم تقنية الفيديو طلب الحكم لوجود شك في ركلة جزاء لكن رفض احتسابها.

ولم يستغل الأهلي الدقائق الأخيرة ليخسر بطاقة التأهل لنهائي البطولة في نسختها الأولى.

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