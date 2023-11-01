منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يحصل على نقاط مباراة سباهان الإيراني

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

اتحاد جدة ضد الخلود في كأس خادم الحرمين

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقاط مباراة اتحاد جدة وسباهان أصفهان الإيراني لصالح النادي السعودي بحسب التقارير.

وألغيت مباراة سباهان أصفهان الإيراني واتحاد جدة في دوري أبطال آسيا.بسبب ظروف غير متوقعة، حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت اعتبار اتحاد جدة فائزا بنتيجة 3-0 في مباراة سباهان أصفهان الإيراني التي لم تُلعب حينها في دوري أبطال آسيا.

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يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

ماذا حدث؟

تم إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني بقرار مراقب المباراة.

ورفض لاعبو الاتحاد النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وطلب اللاعبون من طاقم الحكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل من ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون استجابة وفقا لذات المصدر.

وتواجد في المدخل المؤدي للملعب تمثال لـ قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في يناير 2020.

المباراة التي كان يفترض أن يستضيفها ملعب نقش جهان، كانت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الفريقان في المجموعة الثالثة رفقة القوة الجوية العراقي وأولماليك الأوزبكي.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاطـ، يليه سباهان برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يملك القوة الجوية 4 نقاط من 3 مباريات يليه أولماليك بدون نقاط.

اتحاد جدة سباهان دوري أبطال آسيا
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