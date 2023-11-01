21% مهدرة.. معلول يهدر ركلة جزاء للمرة التاسعة مع الأهلي

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 20:26

كتب : محمود حمدي

علي معلول - الأهلي ضد صنداونز

أهدر علي معلول ركلة جزاء للمرة التاسعة في مسيرته مع النادي الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز ضمن منافسات إياب البطولة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الأحمر بهدف دون مقابل.

وتصدى رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز لتسديدة معلول من نقطة الجزاء عند الدقيقة 11.

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وسدد معلول 42 ركلة جزاء مع الأهلي منذ انضمامه قادما من الصفاقسي التونسي.

وأهدر معلول 9 ركلات جزاء ونجح في تسجيل 33 ركلة آخرى في مختلف المسابقات.

وبلغت نسبة إهدار علي معلول لركلات الجزاء مع الأهلي 21.4%، إذ يعد النجم التونسي المسدد الأول لركلات الجزاء مع بطل إفريقيا.

وأهدر معلول مع الأهلي أمام كل من : الداخلية، فلامنجو، المقاولون العرب، الإنتاج الحربي، بيراميدز، طلائع الجيش، وادي دجلة، صنداونز.

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