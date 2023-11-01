الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: قاتلنا من أجل الوصول للنهائي

شدد عادل رمزي مدرب الوداد المغربي على أحقية فريقه بالتأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي.

وحسم الوداد بطاقة تأهله إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد الفوز على الترجي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وكان الترجي قد فاز في مباراة الإياب على ملعبه بهدف دون مقابل سجله رودريجو سيلفا في الدقيقة 66، وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح الوداد ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

وقال مدرب الوداد عبر "بي إن سبورتس": "الحمد لله على التأهل للمباراة النهائية. قاتلنا من أجل تحقيق هدفنا أمام منافس قوي.

وأضاف " قدمنا مباراة كبيرة وكان التوفيق حليفنا. نتمنى الفوز باللقب وإسعاد جمهورنا الكبير".

وبذلك ينتظر الوداد المتأهل من مواجهة الأهلي وصنداونز لمواجهته في المباراة النهائية من البطولة.

ويستضيف الوداد الفريق المتأهل في النهائي يوم 5 نوفمبر المقبل، بينما يلعب الفريق المغربي خارج ملعبه يوم 11 من الشهر ذاته.