سعر كبير جدا.. سكاي: برينتفورد حدد قيمة بيع إيفان توني

حدد برينتفورد سعر مهاجمه إيفان توني حال بيعه في ظل وجود عدة أندية ترغب في ضمه.

إيفان توني النادي : برينتفورد برينتفورد

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن برينتفورد يرغب في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع لاعبه.

وأوضح التقرير أن برينتفورد لا يرغب في بيع اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة عقب نهاية إيقافه مفضلا رحيله الصيف المقبل في ظل وجود اهتمام من عدة أندية أوروبية أبرزهم تشيلسي وأرسنال.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية ذكرت سابقا أن تشيلسي وأرسنال مهتمان بضم اللاعب الإنجليزي.

وينتهي تعاقد توني مع برينتفورد في صيف عام 2025.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر في شهر مايو الماضي إيقاف توني لثمانية أشهر بسبب اتهامه بخرق قواعد المراهنات.

وسينتهي إيقاف توني في الـ17 من شهر يناير المقبل.

وقرر الاتحاد الإنجليزي كذلك تغريم اللاعب صاحب الـ27 عاما 50 ألف جنيه إسترليني.