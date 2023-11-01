الدوري الإفريقي_ مدرب الترجي: كنا نستحق التأهل للنهائي.. والفريق استعاد الشخصية

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

طارق ثابت - الترجي

يرى طارق ثابت مدرب الترجي التونسي أن فريقه كان الأحق بالتاهل لنهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وحسم الوداد بطاقة تأهله إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد الفوز على الترجي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وكان الترجي قد فاز في مباراة الإياب على ملعبه بهدف دون مقابل سجله رودريجو سيلفا في الدقيقة 66، وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح الوداد ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

أخبار متعلقة:
أعاد الأمل ثم أضاعه.. رودريجو يهدر أحلام الترجي ليتأهل الوداد لنهائي الدوري الإفريقي ميمي عبد الرازق: عبد الرحمن عاطف أهدر مجهودي ضد مودرن.. وهذا ما فعلته معه بعدها جراهام بوتر مرشح لتدريب منتخب السويد لا جازيتا ديلو سبورت: إبراهيموفيتش يقترب من العودة لـ ميلان مجددا

وقال ثابت عبر "بي إن سبورتس":"قدمنا مباراة رائعة وكنا نستحق التأهل للنهائي، لكنها أحكام كرة القدم".

وأضاف "الفريق أصبح يملك شخصية كبيرة وهذه أهم المكاسب. الترجي ينتظره عمل كبير قبل خوض دوري أبطال إفريقيا والقادم سيكون أفضل".

وبذلك ينتظر الوداد المتأهل من مواجهة الأهلي وصنداونز لمواجهته في المباراة النهائية من البطولة.

ويستضيف الوداد الفريق المتأهل في النهائي يوم 5 نوفمبر المقبل، بينما يلعب الفريق المغربي خارج ملعبه يوم 11 من الشهر ذاته.

الترجي الوداد المغربي الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مدرب صنداونز: عانينا من أجل الوصول للنهائي.. ولنرى ماذا سيحدث أمام الوداد بوطويل: كان من الطبيعي الدفاع أمام للحفاظ على نتيجة الذهاب.. ونسعى لحصد اللقب بعد توديع الدوري الإفريقي.. تعرف على الجائزة المالية التي يحصل عليها الأهلي العقدة مستمرة.. صنداونز يظفر ببطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي أمام الأهلي 21% مهدرة.. معلول يهدر ركلة جزاء للمرة التاسعة مع الأهلي الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: قاتلنا من أجل الوصول للنهائي انتهت الدوري الإفريقي – الأهلي (0) (0) صنداونز أعاد الأمل ثم أضاعه.. رودريجو يهدر أحلام الترجي ليتأهل الوداد لنهائي الدوري الإفريقي
أخر الأخبار
مدرب صنداونز: عانينا من أجل الوصول للنهائي.. ولنرى ماذا سيحدث أمام الوداد 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
بوطويل: كان من الطبيعي الدفاع أمام للحفاظ على نتيجة الذهاب.. ونسعى لحصد اللقب 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد توديع الدوري الإفريقي.. تعرف على الجائزة المالية التي يحصل عليها الأهلي 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
العقدة مستمرة.. صنداونز يظفر ببطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي أمام الأهلي 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
"مسؤوليتي الأخلاقية تجبرني على استخدام صوتي".. مدافع تونس يصدر بيانا بشان أحداث غزة ساعة | الوطن العربي
شارك لأول مرة.. عمر فايد يقود نوفي بازار لثمن نهائي كأس صربيا ساعة | المحترفون
مباشر كأس الرابطة الإنجليزية – بورنموث (0) - (1) ليفربول.. مانشستر يونايتد (0) - (2) نيوكاسل ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة ماونت وكاسيميرو ضد نيوكاسل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"