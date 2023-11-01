مباشر الدوري الإفريقي – الأهلي ضد صنداونز
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 19:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وماميلودي صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.
وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.
أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.
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بداية اللقاء بعد قليل
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