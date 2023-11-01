مباشر الدوري الإفريقي – الأهلي ضد صنداونز

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 19:31

كتب : FilGoal

مروان عطية - الأهلي - صنداونز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وماميلودي صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أخبار متعلقة:
تشكيل صنداونز - عودة مفالا في الدفاع أمام الأهلي في الدوري الإفريقي تشكيل الأهلي - عودة إمام ضمن أربعة تغييرات لكولر أمام صنداونز والده: أحمد ياسر ريان لا يمانع اللعب لـ الزمالك.. وعودته إلى الأهلي صعبة جوائز كاف - سداسي الأهلي وثنائي بيراميدز مرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

شاهد المباراة من هنـــــــــــــــــــــــا:

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

--

بداية اللقاء بعد قليل

الأهلي صنداونز الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مدرب الترجي: كنا نستحق التأهل للنهائي.. والفريق استعاد الشخصية أعاد الأمل ثم أضاعه.. رودريجو يهدر أحلام الترجي ليتأهل الوداد لنهائي الدوري الإفريقي تشكيل صنداونز - عودة مفالا في الدفاع أمام الأهلي في الدوري الإفريقي تشكيل الأهلي - عودة إمام ضمن أربعة تغييرات لكولر أمام صنداونز انتهت بالفيديو الدوري الإفريقي - الترجي (1) ((4))- ((5)) (0) الوداد.. سامبو يحسم التأهل للوداد تشكيل الدوري الإفريقي - الترجي والوداد بالقوة الضاربة خوفا من كمين الترجي.. إلياس شتي يتخلف عن السفر مع الوداد إلى تونس جوائز كاف - رباعي مصري ينافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي
أخر الأخبار
سعر كبير جدا.. سكاي: برينتفورد حدد قيمة بيع إيفان توني 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الترجي: كنا نستحق التأهل للنهائي.. والفريق استعاد الشخصية 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإفريقي – الأهلي ضد صنداونز 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
أعاد الأمل ثم أضاعه.. رودريجو يهدر أحلام الترجي ليتأهل الوداد لنهائي الدوري الإفريقي 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل صنداونز - عودة مفالا في الدفاع أمام الأهلي في الدوري الإفريقي 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - عودة إمام ضمن أربعة تغييرات لكولر أمام صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
ميمي عبد الرازق: عبد الرحمن عاطف أهدر مجهودي ضد مودرن.. وهذا ما فعلته معه بعدها ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - بونو وسافيتش وجيسوس الأفضل في شهر أكتوبر ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"