أعاد الأمل ثم أضاعه.. رودريجو يهدر أحلام الترجي ليتأهل الوداد لنهائي الدوري الإفريقي

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 19:27

كتب : FilGoal

الترجي - الوداد

أهدر البرازيلي رودريجو سيلفا أحلام الترجي بعدما أحياها قبل نهاية الوقت الأصلي من نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وحسم الوداد بطاقة تأهله إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد الفوز على الترجي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وكان الترجي قد فاز في مباراة الإياب على ملعبه بهدف دون مقابل سجله رودريجو سيلفا في الدقيقة 66، وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح الوداد ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

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وبين العشر ركلات، ركلة ترجيح واحدة أُهدرت وكانت من نصيب رودريجو سيلفا صاحب هدف الترجي الوحيد.

وبذلك ينتظر الوداد المتأهل من مواجهة الأهلي وصنداونز لمواجهته في المباراة النهائية من البطولة.

ويستضيف الوداد الفريق المتأهل في النهائي يوم 5 نوفمبر المقبل، بينما يلعب الفريق المغربي خارج ملعبه يوم 11 من الشهر ذاته.

وكان الشوط الأول هادئا من جانب الفريقين بسيطرة من لاعبي الترجي على الكرة مع تراجع الوداد للدفاع.

وأنقذ يوسف المطيع هجمة لفريق الترجي في الدقيقة 21 وتصدى لها ببراعة.

وباغت غيث الوهابي دفاعات الوداد بتسديدة قوية ولكن حولها دفاع الوداد لركلة ركنية.

واختلفت الأمور في الشوط الثاني بسيطرة وخطورة أكبر من لاعبي الترجي على مرمى الوداد بحثا عن تعديل الأوضاع.

ونجح رودريجو سيلفا في تسجيل هدف الترجي بالدقيقة 66 من رأسية رائعة داخل شباك المطيع.

واشتعل اللقاء في العشر دقائق الأخيرة بهجوم متواصل من الترجي بحثا عن قتل اللقاء.

وتصدى يوسف المطيع وأنقذ هدفا محققا من أسامة بوقرة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وباغت يان ساسي لاعب الترجي دفاع الوداد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تألق المطيع مجددا.

ونجح رودريجو سيلفا في تسجيل ثاني أهداف اللقاء بالدقيقة 88 ولكن لم يحتسب الهدف بسبب التسلل.

وأجرى الترجي ثلاثة تغييرات في الدقيقة 91 مع اقتراب ركلات الترجيح ودفع بأمان الله مميش حارس المرمى بدلا من معز شريفية.

وسجل للترجي كل من ياسين مرياح ووائل ديربالي ورائد بوشنيبة ومحمد توجاي، بينما أهدر رودريجو سيلفا الركلة الثانية والتي تصدى لها يوسف المطيع.

أما الوداد فسجل ركلاته الخمسة عن طريق كل من يحيى جبران وأيوب العملود وأمين أبو الفتح ومحمد أوناجم وسامبو.

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