تشكيل صنداونز - عودة مفالا في الدفاع أمام الأهلي في الدوري الإفريقي

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

صنداونز - الأهلي

أجرى رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز تغييرا وحيدا في تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

ويعود موثوبي مفالا بعد نهاية إيقافه لتعويض غياب موثوبي موكوينا الغائب للإيقاف بعد حصوله على إنذارين.

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وجاء تشكيل صنداونز:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – موثوبي مفالا– جرانت كيكانا

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو

وعلى دكة البدلاء: دينيس أونيانجو – روشن دي رويك – موسى ليبوسا – براين أونيانجو – ليسيبا نكو – بوناجاني زونجو –ترينيس ماشيجو – جونيور مينديتا – سافيلي موخيلسي – سيابونجا مابينا – نيو مايما – ليبوهانج مابوي.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

الأهلي صنداونز تشكيل صنداونز
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