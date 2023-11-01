تشكيل الأهلي - عودة إمام ضمن أربعة تغييرات لكولر أمام صنداونز

عاد إمام عاشور لتشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة صنداونز بإياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز ضمن منافسات إياب البطولة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الأحمر بهدف دون مقابل.

وأجرى مارسيل كولر أربعة تغييرات على التشكيل الأساسي عن مباراة الذهاب بالدفع بإمام والشحات وكهربا وأكرم توفيق.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

وجاءت دكة البدلاء كالآتي: مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - أنتوني موديست - محمد هاني - رضا سليم - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - محمد أفشة - صلاح محسن - أحمد نبيل كوكا.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.