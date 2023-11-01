انتهت بالفيديو الدوري الإفريقي - الترجي (1) ((4))- ((5)) (0) الوداد.. سامبو يحسم التأهل للوداد

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 16:51

كتب : FilGoal

الترجي - الوداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي ضد الوداد في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي، التي تقام بملعب حمادي العقربي في رادس بتونس.

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الركلة الخامسة: محمد توجاي يسجل للترجي - سامبو يصعد بالوداد (5-4)

الركلة الرابعة: رائد بوشنيبة يسجل للترجي - أوناجم يسجل للوداد (4-3)

الركلة الثالثة: وائل ديربالي يسجل للترجي - أمين ابو الفتح يسجل للوداد (3-2)

الركلة الثانية: المطيع يتصدى لركلة رودريجو سيلفا - أيوب العملود يسجل للوداد والنتيجة (2-1)

الركلة الأولى: ياسين مرياح يسجل للترجي - يحيى جبران يسجل للوداد

نهاية الوقت الأصلي والاتجاه إلى ركلات الترجيح

ق91 تبديل حارس مرمى الترجي استعدادا لركلات الترجيح

ق88 جوووول من رودريجو سيلفا ولكن غير محتسب بسبب التسلل

ق83 يان ساسي يسدد ولكن المطيع يتألق

ق81 تسديدة من أسامة بوقرة ولكن تصدي من مطيع

ق66 جووووووول رودريجو سيلفا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 غيث الوهابي يسدد ولكن تتحول لركنية للترجي

ق21 يوسف المطيع ينقذ هجمة من الترجي

ق2 إصابة قوية لـ جمال دركاس لاعب الوداد في الرأس.

انطلاق المباراة

الترجي الوداد الدوري الإفريقي
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