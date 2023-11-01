تشكيل الدوري الإفريقي - الترجي والوداد بالقوة الضاربة

أعلن طارق ثابت المدير الفني للترجي التونسي تشكيل فريقه لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويلعب الترجي ضد الوداد في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى، وتقام المباراة بملعب حمادي العقربي في رادس بتونس.

ودفع ثابت بالقوة الضاربة لفريقه الترجي في مواجهة الوداد.

وجاء تشكيل الترجي كالآتي:

المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد بن حميدة – محمد أمين توجاي

الوسط: غيث الوهابي – يان سايس – أسامة بوقرة – حسام تقا

الهجوم: رودريجو سيلفا – حسام الدين غشة

على الجانب الآخر جاء تشكيل الوداد الذي دفع به المدرب طارق رمزي كالآتي:

المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: أيوب العملود - أمين أبو الفتح – جمال حركاس - يحيى عطية الله

الوسط: يحيى جبران – زكريا دراوي – منتصر لحتمي

الهجوم: عبد الله حيمود – شارقي البحري – هشام بوسفيان

وفاز الوداد في الذهاب في المغرب بهدف دون رد.