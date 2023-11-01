سبب سوء النتائج؟ ذا أثليتك: لاعبو مانشستر يونايتد اشتكوا من ضيق القمصان في الموسم الحالي

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 15:05

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد

كشفت شبكة ذا أثليتك عن وجود شكوى من لاعبي مانشستر يونايتد بسبب ضيق أزياء الفريق في الموسم الحالي.

وفقا لأثليتك فإن اللاعبين يعشرون بضيق شديد في الأزياء وخصوصا في الجوارب مما أدى لإنشاء حفر بها للتخفيف على حمل العضلات.

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شعار النادي المرسوم على الجورب هو ما يجعل الجوارب ضيقة جدا وفقا لأثليتك ولذلك فإن شركة "أديداس" المصنعة لزي الفريق استبدلت الجوارب بأخرى من نفس الخامة ولكن بدون الشعار بشكل مؤقت من أجل حل المشكلة.

أندري أونانا حارس مرمى الفريق أيضا يعاني من بعض المشاكل إذ طالب حراس مرمى الفريق بأزياء أكثر إحكاما على الجسد بينما طالب الحارس النيجيري بزي يجعله أكثر مرونة.

لا تزال أديداس تبحث عن حل بعيد المدى ولكن على الأغلب سيتم صنع قميص مخصوص لأونانا مختلف عن باقي حراس مرمى الفريق.

ومن المتوقع أن يتم حل المشكلات بشكل نهائي بنهاية العام الجاري أو بنهاية شهر نوفمبر.

بعض الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي كانت قد اشتكت من القمصان أيضا، مثل أستون فيلا الذي شعر اللاعبين أن قمصانهم تجعلهم أكثر ثقلا.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد 10 جولات.

مانشستر يونايتد
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