خوفا من كمين الترجي.. إلياس شتي يتخلف عن السفر مع الوداد إلى تونس

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 13:53

كتب : FilGoal

إلياس شتي - آنجيه

قرر نادي الوداد المغربي استبعاد إلياس شتي مدافع الفريق من السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في الدوري الإفريقي.

وذكرت صحيفة "المغرب سبورت" أن قرار الوداد جاء بعد طلب من اللاعب بعدم السفر إلى تونس.

وذلك بسبب تخوف إلياس شتي من أن يكون الترجي يخطط لاستغلال عودته إلى تونس والقبض عليه بواسطة الشرطة التونسية بسبب الأزمة بينهما.

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ويشعر اللاعب بالتخوف من احتمالية وجود شكوى ضده أمام القضاء التونسي مقدمة من نادي الترجي، الأمر الذي سيجعله يقع في قبضة الشرطة التونسية فور وصوله إلى تونس.

وكان نادي الترجي اشتكى لاعبه السابق إلياس شتي بعد رحيله عن النادي دون إذن، وفسخ تعاقده من طرف واحد.

وقررت المحكمة الرياضية إيقاف إلياس شتي 4 شهور وإلزامه هو وناديه السابق أنجيه الفرنسي بدفع مبلغ وقدره مليون دولار إلى نادي الترجي بعدما فسخ تعاقده من طرف واحد ورحل عن الفريق.

وكان الترجي خسر في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام الوداد بهدف دون رد.

وتقام مباراة العودة بعد قليل في ملعب رادس في تونس.

الوداد الترجي إلياس شتي الدوري الإفريقي
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