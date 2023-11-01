مظاهرات في كولومبيا للمطالبة بالإفراج الآمن عن والد لويس دياز المخطوف

تظاهر مئات الأشخاص في شوارع كولومبيا للمطالبة بالإفراج الآمن عن والد لويس دياز، الذي لا يزال رهينة بعد اختطافه.

وتعرض والدا لويس دياز جناح منتخب كولومبيا لحادثة اختطاف في وقت متأخر من يوم السبت، وبعد فترة أطلق الخاطفون سراح والدته ولا يزال والده تحت قبضتهم.

وقامت مجموعة كبيرة من أقارب وأصدقاء عائلة لويس دياز وبعض الجماهير بالتظاهر في شوارع كولومبيا من أجل المطالبة بالإفراج عن والده المخطوف.

وكانت الشرطة الكولومبية قد كشفت تطورات جديدة في قضية اختطاف والد لويس دياز جناح ليفربول.

وقال أليخاندرو زاباتا نائب مدير الشرطة الكولومبية لوسائل الإعلام: "نجحنا في تحديد هوية مختطفي والد لويس دياز".

وأضاف "بالتأكيد هناك تخطيط مسبق لعملية الاختطاف، وهذا ما نقوم بالتحقيق فيه".

وتابع "ما نعرفه هو أن عملية الاختطاف تمت في لاجواخيرا وهي قريبة من الحدود الكولومبية الفنزويلية، لكننا لا نستطيع أن نؤكد أن المختطفين نقلوا والد لويس دياز إلى فنزويلا".

وأردف "لا يمكننا أيضا استبعاد حدوث ذلك، فمن المحتمل جدا أنهم يبحثون عن إمكانية الهروب إلى هناك".

وأتم "هناك أكثر من 150 شرطيا يشاركون في البحث عن والد لاعب ليفربول، نبحث عنه برا وجوا ومع عدد كبير من عملاء المخابرات".

ورصد لويس دياز مهاجم ليفربول مبلغ 200 مليون بيزو وهي العملة المحلية في كولومبيا لأي شخص يساعد في إيجاد والده المختطف.

دياز رصد هذا المبلغ والذي يساوي 48 ألف دولار، لأي شخص يساعد بمعلومات لمعرفة مكان والده.

وغاب لويس دياز عن مباراة ليفربول ضد بورنموث في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية دون رد.

الصحفية الكولومبية فيكي دافيلا كشفت عبر موقع سيمانا عن تفاصيل واقعة اختطاف والدي لويس دياز في كولومبيا.

وأوضحت دافيلا أن هناك أشخاص على دراجات نارية اعترضوا طريق والدي دياز واقتادوهم في نفس الشاحنة التي كانا يستقلونها.

وأشارت الصحفية الكولمبية إلى حدوث واقعة الاختطاف في بارانكاس بمدينة لاجواخيرا الكولومبية.

وتطورت الأمور بالإفراج عن والدة لاعب ليفربول والتي باتت حرة الآن.

وتسعى الشرطة الكولومبية للقبض على مختطفي والد لويس دياز من أجل عودته بجانب والدة اللاعب من جديد.

ومن جانبه أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا وجاء كالآتي:

"يمكن لنادي ليفربول أن يؤكد أنه على علم بالوضع الذي يتعلق بعائلة لويس دياز في كولومبيا".

"لدينا أمل كبير في أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب وقت ممكن، وسيظل ما في صالح اللاعب أولويتنا المباشرة".

وانتقل لويس دياز من بورتو إلى ليفربول في يناير 2022.

وخاض دياز 11 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا هذا الموسم.