جوائز كاف - سداسي الأهلي وثنائي بيراميدز مرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

وشهدت القائمة وجود 6 لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي وكهربا ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وعلي معلول وبيرسي تاو.

كما شهدت القائمة وجود ثنائي بيراميدز مصطفى فتحي وفيستون ماييلي.

وجاءت القائمة كالآتي:

حسين الشحات – الأهلي

محمود عبد المنعم "كهربا" – الأهلي

محمد عبد المنعم – الأهلي

محمد الشناوي – الأهلي

علي معلول – الأهلي

بيرسي تاو - الأهلي

مصطفى فتحي – بيراميدز

فيستون ماييلي – بيراميدز – يانج أفريكانز

أيمن محيوس – اتحاد الجزائر

أسامة بن بوت – اتحاد الجزائر

زين الدين بلعيد – اتحاد الجزائر

ماكابي ليليبو – الهلال السوداني

دجيجي ديارا – يانج أفريكانز

يحيى عطية الله – الوداد المغربي

يحيى جبران – الوداد المغربي

يوسف المطيع – الوداد المغربي

بيتر شالوليلي – صنداونز الجنوب إفريقي

رانجا شيفافيرو – مارومو جلانتس الجنوب إفريقي

رونوين ويليامز – صنداونز الجنوب إفريقي

محمد علي بن رمضان – الترجي التونسي – فرينكفاروزي المجري

وكان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر فائز بهذه الجائزة في عام 2022 الماضي.

يأتي ذلك بعد ترشيح الأهلي لأفضل فريق في القارة، ومحمد الشناوي لأفضل حارس في القارة، ومارسيل كولر لأفضل مدرب في القارة.