جوائز كاف – غياب إبراهيم عادل عن أفضل لاعب شاب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2023.

ويقام حفل تسليم الجوائز يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

ويغيب إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأولمبي وبيراميدز عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا على الرغم من حصوله على أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما السابقة.

وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من السنغال بالإضافة لتواجد المغربيان عبد الصمد الزلوزي وبلال الخنوس.

وجاءت القائمة كالآتي:

دانجو أوتارا – بوركينا فاسو

سليماني أليو – بوركينا فاسو

إيرنيست نوماه – غانا

عبد الصمد الزلزولي – المغرب

بلال الخنوس – المغرب

جيفت أوربان – نيجيريا

لامين كامارا – السنغال

بابا أمادو ديالو – السنغال

بابي ديوب – السنغال

أمارا ديوف – السنغال

ويتنافس محمد الشناوي على جائزة أفضل حارس داخل إفريقيا، بينما ينافس الأهلي على أفضل نادي في إفريقيا.

ويتواجد مارسيل كولر مدرب الأهلي ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا.

وفي جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا يتواجد 6 لاعبين من الأهلي هم بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحسين الشحات ومحمد الشناوي ومحمود عبد المنعم "كهربا" بالإضافة إلى ثنائي بيراميدز مصطفى فتحي وفيستون ماييلي.