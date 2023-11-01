جوائز كاف – محمد الشناوي ضمن المرشحين لأفضل حارس في إفريقيا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 11:33

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المرشحين للحصول على جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2023.

إدوارد ميندي

النادي : الأهلي

أندري أونانا

النادي : مانشستر يونايتد

ياسين بونو

النادي : الهلال

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

ويقام حفل تقديم جوائز الأفضل في إفريقيا يوم 11 ديسمبر بمدينة مراكش المغربية.

ويتواجد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر ضمن المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس في إفريقيا.

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وينافس الشناوي كل من أندري أونان حارس مانشستر يونايتد وياسين بونو حارس الهلال السعودي إدوارد ميندي حارس أهلي جدة و6 آخرين.

ويتواجد 3 حراس سنغاليين في القائمة من ضمن 10 مرشحين.

وجاء المرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس في إفريقيا كالتالي:

- محمد الشناوي (الأهلي ومنتخب مصر).

- ياسين بونو (الهلال السعودي ومنتخب المغرب).

- أندري أونانا (مانشستر يونايتد ومنتخب الكاميرون).

- إدوارد ميندي (أهلي جدة ومنتخب السنغال).

- رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا).

- أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة والجزائر).

- يوسف المطيع (الوداد والمغرب).

- دجيجوي ديارا (يونج أفريكانز ومنتخب مالي).

- بابي سي (سيراينج في دوري الدرجة الثانية البلجيكي ومنتخب السنغال).

- لاندينج بادجي (أم صلال القطري ومنتخب السنغال).

وينافس الشناوي أيضا على جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا.

الشناوي كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا بالعام الماضي

ويتنافس مارسيل كولر مدرب الأهلي على جائزة أفضل مدرب.

ويتواجد الأهلي ضمن المرحشين لجائزة أفضل نادي في إفريقيا.

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