جوائز كاف - الأهلي ينافس على جائزة أفضل فريق لعام 2023
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 11:28
كتب : FilGoal
ينافس الأهلي على جائزة أفضل فريق في القارة الإفريقية لعام 2023.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء 10 فرق مرشحة للجائزة يوم الأربعاء.
الأهلي الذي توج بدوري أبطال إفريقيا 2023 ينافس كل من:
شباب بلوزداد الجزائري
اتحاد العاصمة الجزائري
الوداد المغربي
الرجاء المغربي
الترجي التونسي
يانج أفريكانز التنزاني
ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
مارومو جالانتس الجنوب إفريقي
أسيك ميموزا الإيفواري
يذكر أن الأهلي خسر بطولة السوبر الإفريقي 2023 على يد اتحاد العاصمة الجزائري.
بينما ينافس على بطولة الدوري الإفريقي، فقد وصل إلى نصف النهائي.
ويلعب الأهلي ضد ماميلودي صنداونز يوم الأربعاء إياب نصف النهائي في استاد القاهرة بعدما خسر الذهاب في جنوب إفريقيا بهدف.
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