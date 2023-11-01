جوئز كاف - كولر ضمن المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

مارسيل كولر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا لعام 2023.

وينافس على الجائزة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

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وكشف كاف 10 مدربين مرشحين للفوز بالجائزة وهم:

مارسيل كولر مدرب الأهلي

عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق

جوان ميتشا أوبيانج مدرب غينيا الإستوائية

توم سينتفيت مدرب جامبيا

باكاري كاندي مدرب غينيا بيساو

أمير عبده مدرب موريتانيا

وليد الركراكي مدرب المغرب

شيكينيو كوندي مدرب موزمبيق

أليو سيسيه مدرب السنغال

بابي ثياو مدرب منتخب السنغال للمحليين

وقاد مارسيل كولر الأهلي في الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال إفريقيا وكذلك الدوري المصري والسوبر المصري مرتين وكأس مصر، واحتل المركز الرابع في كأس العالم للأندية في المغرب.

وفاز بالجائزة عام 2022 الماضي أليو سيسيه مدرب السنغال.

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