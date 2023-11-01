خدمة في الجول - تعرف على موعد فتح بوبات استاد القاهرة لمباراة الأهلي وصنداونز

أعلنت شركة تذكرتي بالتنسيق مع هيئة استاد القاهرة أماكن دخول جمهور الأهلي إلى الملعب لمشاهدة مباراة صنداونز الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي، في المباراة التي تنطلق في تمام الثامنة مساء.

وسيتم فتح أبواب استاد القاهرة في الثانية ظهرا، وتم تحديد بوابة آل رشدان للمقصورة والحضور الخاص والدرجة الأولى يسار.

أمام بوابة طريق النصر لدخول الجمهور في الدرجة الثالثة يمين، وباوبة صلاح سالم للدرجة الثانية والثالثة يسار.

ووجه الأهلي الشكر لوزارة الداخلية وشركة تذكرتي بعد الموافقة على حضور 50 ألف من جمهور الفريق للمباراة.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أيام في جنوب إفريقيا بهدف.

وعاد الثنائي إمام عاشور وأحمد عبد القادر لقائمة الأهلي للمباراة، بعد غيابه عن لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم -علي معلول - خالد عبد الفتاح.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود كهربا - صلاح محسن.

وشهدت القائمة غياب الثنائي كريم وليد ومحمد الضاوي كريستو بعد التواجد في قائمة مواجهة الذهاب.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.