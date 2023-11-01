رومانو: ريال مدريد اتفق مع كامافينجا على تمديد تعاقده حتى 2029

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 10:51

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - ريال مدريد ويونيون برلين

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن اقتراب إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد من تمديد تعاقده مع الفريق.

وفقا لرومانو فإن ريال مدريد قد اتفق مع كامافينجا على العقد الجديد والذي سيمتد حتى 2029 وسيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وسيضع ريال مدريد شرطا جزائيا مقابل مليار يورو في عقد اللاعب الجديد.

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تأتي خطوة التجديد مع كامافينجا في ظل رغبة ريال مدريد في الحفاظ على جميع لاعبيه الشباب بعقود طويلة الأمد.

وكان النادي قد أعلن أمس الثلاثاء تمديد تعاقده مع فينيسيوس جونيور حتى 2027، كما كشف رومانو عن الوصول لاتفاق مع رودريجو على تمديد تعاقده حتى 2028.

وانضم كامافينجا لريال مدريد في عام 2021 قادما من رين الفرنسي.

وشارك كامافينجا مع ريال مدريد في 113 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع خمسة أهداف.

ولعب كامافينجا في أكثر من مركز مع ريال مدريد سواء في وسط الملعب أو حتى كظهير أيسر في بعض المباريات وظهر بشكل مميز في جميع المراكز.

صاحب الـ 20 عاما توج مع ريال مدريد في موسمه الأول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما توج بكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.

إدواردو كامافينجا ريال مدريد الدوري الإسباني
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