مواعيد مباريات الأربعاء 1 نوفمبر - الأهلي ضد صنداونز.. وكأس الرابطة الإنجليزية
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 10:26
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباريات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري الإفريقي لكرة القدم
الترجي × الوداد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس - أون تايم سبورت - أبو ظبي الرياضية 1.
الأهلي × ماميلودي صنداونز.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس - أون تايم سبورت - أبو ظبي الرياضية 1.
كأس الرابطة الإنجليزية
وست هام × أرسنال.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
إبسويتش تاون × فولام.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.
إيفرتون × بيرنلي.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.
تشيلسي × بلاكبيرن.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
بورنموث × ليفربول.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
مانشستر يونايتد × نيوكاسل.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس ألمانيا
ساربركين × بايرن ميونيخ.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.
بروسيا دورتموند × هوفنهايم.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.
فيكتوريا كولن × آينتراخت فرانكفورت.. 9:45 مساء - دبي الرياضية.
دوري المحترفين المصري
طنطا × بروكسي.. 2:30 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا