مواعيد مباريات الأربعاء 1 نوفمبر - الأهلي ضد صنداونز.. وكأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 10:26

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي - صنداونز

تقام اليوم مباريات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإفريقي لكرة القدم

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الترجي × الوداد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس - أون تايم سبورت - أبو ظبي الرياضية 1.

الأهلي × ماميلودي صنداونز.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس - أون تايم سبورت - أبو ظبي الرياضية 1.

كأس الرابطة الإنجليزية

وست هام × أرسنال.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

إبسويتش تاون × فولام.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

إيفرتون × بيرنلي.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

تشيلسي × بلاكبيرن.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

بورنموث × ليفربول.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

مانشستر يونايتد × نيوكاسل.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس ألمانيا

ساربركين × بايرن ميونيخ.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.

بروسيا دورتموند × هوفنهايم.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.

فيكتوريا كولن × آينتراخت فرانكفورت.. 9:45 مساء - دبي الرياضية.

دوري المحترفين المصري

طنطا × بروكسي.. 2:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

الأهلي ماميلودي صنداونز الدوري الإفريقي لكرة القدم
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