مدرب صنداونز: لا يمكن انتقاد احتفالنا بعد الفوز على نادي القرن

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 00:48

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - مدرب صن داونز

شدد رولاني موكوينا مدرب صنداونز على ثقته في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز على استاد القاهرة في تمام الثامنة من مساء الأربعاء في مباراة الإياب.

وقال مدرب صنداونز عبر "أبو ظبي الرياضية": "ستكون مباراة جيدة أتطلع إليها. متحمس للتواجد في مصر وخوض هذه المباراة".

أخبار متعلقة:
تقرير: الوداد يتدرب وسط حراسة أمنية مشددة.. ويستعيد نجمه قبل مواجهة الترجي 4 قرارات من مجلس إدارة الزمالك عقب اجتماعه جون تيري: ما يزعجني أن حلمي الأخير مع تشيلسي لن يتحقق أبدا نجم المغرب مهدد بالغياب عن كأس إفريقيا

وأجاب "شكوى الأهلي من الحكام؟ دعونا نلعب كرة قدم فقط.. الفريقان جيدان وأتمنى عدم الضغط على الحكام، ففي النهاية هم بشر هذا كل شيء".

وأوضح "الاحتفال بشكل مبالغ عقب الفوز ذهابا؟ علينا أن نفعل ذلك، لا يمكنك انتقاد صنداونز على الاحتفال بعد فوزه على نادي القرن".

وأتم "وضعنا قدم واحدة بالنهائي لأننا حصلنا على أفضلية كبيرة في الذهاب. سنحاول اللعب بنفس الطريقة، لكننا نتكيف بالطبع مع ما يحدث أثناء المباراة".

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

بينما في الطرف الآخر من نصف النهائي، نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الترجي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء في تونس لتحديد المتأهل إلى النهائي.

الأهلي صندانونز الدوري الإفريقي
نرشح لكم
تقرير: الوداد يتدرب وسط حراسة أمنية مشددة.. ويستعيد نجمه قبل مواجهة الترجي نجم المغرب مهدد بالغياب عن كأس إفريقيا قائمة الأهلي - عودة إمام وعبد القادر أمام صنداونز.. وغياب كريم وكريستو كريم وليد: مواجهات مثل صنداونز لا تحتاج سوى الإصرار.. وننتظر دعم الجماهير مران الأهلي - مشاركة إمام وعبد القادر.. وحضور الخطيب قبل مواجهة صنداونز كاف يعلن المدينة المغربية المستضيفة لحفل جوائزه خدمة في الجول - تذكرتي تعلن طريق دخول مشجعي الأهلي في مواجهة صنداونز مؤتمر مدرب الوداد: يبقى الترجي رائعا.. والأقوى بدنيا يحصد لقب الدوري الإفريقي
أخر الأخبار
مدرب صنداونز: لا يمكن انتقاد احتفالنا بعد الفوز على نادي القرن 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: الوداد يتدرب وسط حراسة أمنية مشددة.. ويستعيد نجمه قبل مواجهة الترجي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
4 قرارات من مجلس إدارة الزمالك عقب اجتماعه ساعة | الكرة المصرية
جون تيري: ما يزعجني أن حلمي الأخير مع تشيلسي لن يتحقق أبدا ساعة | الدوري الإنجليزي
نجم المغرب مهدد بالغياب عن كأس إفريقيا ساعة | الوطن العربي
دعما لـ غزة.. مزاد خيري على قميص أحمد فتحي ساعة | منتخب مصر
قائمة الأهلي - عودة إمام وعبد القادر أمام صنداونز.. وغياب كريم وكريستو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة محرز وفيرمينو.. أبها يطيح بـ أهلي جدة في كبرى مفاجآت كأس خادم الحرمين 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"