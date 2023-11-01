مدرب صنداونز: لا يمكن انتقاد احتفالنا بعد الفوز على نادي القرن

شدد رولاني موكوينا مدرب صنداونز على ثقته في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز على استاد القاهرة في تمام الثامنة من مساء الأربعاء في مباراة الإياب.

وقال مدرب صنداونز عبر "أبو ظبي الرياضية": "ستكون مباراة جيدة أتطلع إليها. متحمس للتواجد في مصر وخوض هذه المباراة".

وأجاب "شكوى الأهلي من الحكام؟ دعونا نلعب كرة قدم فقط.. الفريقان جيدان وأتمنى عدم الضغط على الحكام، ففي النهاية هم بشر هذا كل شيء".

وأوضح "الاحتفال بشكل مبالغ عقب الفوز ذهابا؟ علينا أن نفعل ذلك، لا يمكنك انتقاد صنداونز على الاحتفال بعد فوزه على نادي القرن".

وأتم "وضعنا قدم واحدة بالنهائي لأننا حصلنا على أفضلية كبيرة في الذهاب. سنحاول اللعب بنفس الطريقة، لكننا نتكيف بالطبع مع ما يحدث أثناء المباراة".

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

بينما في الطرف الآخر من نصف النهائي، نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الترجي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء في تونس لتحديد المتأهل إلى النهائي.