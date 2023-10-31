جون تيري: ما يزعجني أن حلمي الأخير مع تشيلسي لن يتحقق أبدا

أعرب جون تيري قائد تشيلسي التاريخي عن حزنه لعدم قدرته على تحقق حلمه بتدريب النادي اللندني.

وقال جون تيري لموقع "كرونيكيل لايف" الإنجليزي: "الآن أدركت أن تدريب لتشيلسي لن يحدث".

وأردف "كان لدي حلم وحيد عند رحيلي عن تشيلسي هو العودة له كمدير فني لكنني أعرف الآن أن ذلك لن يحدث".

وأتم تيري حديثه "هذا الأمر يؤلمني وسيظل يزعجني باستمرار وتظل تلك الفكرة عالقة في ذهني".

تيري انضم إلى تشيلسي في عام 1997 من ناشئي وست هام وظل مع الفريق حتى عام 2017.

وعمل جون تيري كمدرب مساعد في تشيلسي تحت إمرة فرانك لامبارد خلال الموسم الماضي بشكل مؤقت.

وحاليا يعمل تيري في قطاع الأكاديمية لتشيلسي.

وارتدى صاحب الـ42 عاما قميص تشيلسي 717 مرة سجل خلالهم 67 هدفا وصنع 27 آخرين.