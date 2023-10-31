كريم وليد: مواجهات مثل صنداونز لا تحتاج سوى الإصرار.. وننتظر دعم الجماهير

يثق كريم وليد لاعب وسط الأهلي في قدرات فريقه بحسم بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز على استاد القاهرة في تمام الثامنة من مساء غدا الأربعاء في مباراة الإياب.

وكان الأهلي قد خسر مواجهة الذهاب أمام صنداونز بهدف دون مقابل.

وقال كريم وليد عبر صفحة الأهلي الرسمية: "لم نحقق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا منذ يومين، ولكن لدينا غدا مباراة مهمة ونسعى للتعويض وجميع اللاعبين لديهم التركيز على هدف واحد وهو الصعود للنهائي".

وأضاف "نتمنى أن يكون الحظ حليفنا وتحقيق الفوز أمام صنداونز، المباريات الإقصائية لا تحتاج للكثير من الكلام، فقط إصرار على الفوز".

وتابع "لاعبو الأهلي معتادون على تلك الظروف، علينا التركيز لمدة 90 دقيقة ونؤدي ما علينا ولدينا ثقة في الله بتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل".

واختتم كريم تصريحاته "علمنا أن مواجهة صنداونز ستكون بحضور 50 ألف مشجع، وننتظر دعم الجماهير الذي نحصل عليه دائما ونتمنى إسعادهم بالصعود للنهائي".

وخسر الأهلي مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

بينما في الطرف الآخر من نصف النهائي، نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الترجي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء في تونس لتحديد المتأهل إلى النهائي.