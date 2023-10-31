ميرور: بسبب صفقتي ويليان وإيتو.. تشيلسي مهدد بخصم نقاط في الدوري

بات نادي تشيلسي مهددا بخصم نقاط في الدوري الإنجليزي بسبب شبهات حول صفقتي انضمام ويليان وصامويل إيتو.

وكان تشيلسي قد ضم الثنائي ويليان وصامويل إيتو في أغسطس 2013 من نادي أنجي الروسي.

وكشفت صحيفة ميرور أن الدوري الإنجليزي قرر فتح تحقيقا بشأن الصفقتين بشأن شبهات مالية.

وأشار التقرير أن الصفقتين تم عقدهما في عهد رومان إبراموفيتش مالك النادي السابق.

وزعم التقرير أنه قد تم دفع مبالغ إلى كيانات روسية منفصلة عن رسوم الانتقال الخاصة بالصفقة.

وأوضح تقرير ميرور أنه حال تم إثبات ذلك سيكون تشيلسي معرضا لخصم نقاط في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعاني تشيلسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم عقب مرور عشر جولات إذ لم ينجح في الفوز سوى ثلاث مرات فقط.

ويتواجد تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

وفشل تشيلسي في تحقيق الفوز بآخر مباراتين إذ تعادل أمام أرسنال وخسر من برينتفورد على الترتيب.

وكان تشيلسي قبل المباراتين قد حقق انتصارين متتاليين أمام كل من فولام وبيرنلي.

ويلعب تشيلسي مباراته المقبلة أمام توتنام في الجولة الحادية عشر والمقرر لها 6 نوفمبر المقبل.