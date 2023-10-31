مران الأهلي - مشاركة إمام وعبد القادر.. وحضور الخطيب قبل مواجهة صنداونز

شارك الثنائي إمام عاشور وأحمد عبد القادر في تدريبات الأهلي قبل مواجهة صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وكان الثنائي قد غاب عن رحلة الذهاب والتي خسرها الأهلي بهدف دون مقابل في جنوب إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز على استاد القاهرة في تمام الثامنة من مساء غدا الأربعاء في مباراة الإياب.

وشهد مران الأهلي حضور محمود الخطيب رئيس النادي لدعم الفريق قبل مواجهة صنداونز.

وخسر الأهلي مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

بينما في الطرف الآخر من نصف النهائي، نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الترجي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء في تونس لتحديد المتأهل إلى النهائي.