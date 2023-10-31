كاف يعلن المدينة المغربية المستضيفة لحفل جوائزه

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المدينة التي سوف تستضيف حفل جوائزه السنوي في المغرب.

وأوضح كاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحفل سيقام في مدينة مراكش في الـ11 من شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعد الإعلان في شهر يوليو الماضي عن إقامة الحفل في المغرب للعام الثاني على التوالي.

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وحتى الآن لم يتم الكشف عن المرشحين لنيل الجوائز للعام الجاري.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال والنصر السعودي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الماضي.

المغرب كاف
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