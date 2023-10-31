خدمة في الجول - تذكرتي تعلن طريق دخول مشجعي الأهلي في مواجهة صنداونز

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 20:22

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي × صنداونز

أعلنت شركة تذكرتي طريق البوابات الدخول الخاصة بكل فئة لمواجهة الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي في تمام الثامنة من مساء بعد غدا الأربعاء على استاد القاهرة.

وكانت قد تم الإعلان أمس الإثنين عن نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

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ويأتي ذلك قبل الموافقة على حضور 50 ألف مشجع في المباراة بدلا من 30 ألف وتم طرح التذاكر مجددا.

وتم الإعلان عن دخول مشجعي الدرجتين الثانية والثالثة شمال من بوابة صلاح سالم.

بينما جماهير الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة مسجد آل رشدان، وأخيرا الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر.

ونفدت تذاكر الدرجة الثالثة شمال والدرجة الأولى والمقصورة، ويتبقى عدد من تذاكر الدرجة الثانية والدرجة الثالثة يمين.

وخسر الأهلي مواجهة الذهاب في جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.

ووصلت بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة، صباح اليوم الإثنين بعد رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

بينما في الطرف الآخر من نصف النهائي، نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الترجي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء في تونس لتحديد المتأهل إلى النهائي.

الأهلي صنداونز الدوري الإفريقي
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