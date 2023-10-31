مؤتمر مدرب الوداد: يبقى الترجي رائعا.. والأقوى بدنيا يحصد لقب الدوري الإفريقي

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

الترجي ضد الوداد

يرى عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد أن الفريق الأقوى بدنيا هو من سيحصد لقب الدوري الإفريقي.

ويأتي ذلك بعد فوز الوداد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام الترجي بهدف دون مقابل في مركب محمد الخامس بالمغرب.

ويحل الوداد ضيفا على فريق الترجي في إياب نصف النهائي في تمام الخامسة مساء غدا الأربعاء.

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وقال عادل رمزي في المؤتمر الصحفي: "يبقى الترجي فريقا رائعا بتاريخ كبير، وهدفنا الارتقاء بكرة القدم بشكل عام".

وشدد "الفريق الأقوى بدنيا هو الذي سيحصد لقب البطولة في النهاية".

واختتم عادل رمزي تصريحاته "أتوقع مباراة مفتوحة بيننا وبين الترجي، لأن ذلك اللقاء مثل الفرصة الأخيرة للفريقين".

وكان الوداد قد تغلب على إنيمبا ذهابا وإيابا في ربع نهائي الدوري الإفريقي.

إذ فاز خارج ملعبه بهدف دون مقابل بينما فاز على أرضه بثلاثة أهداف دون رد.

أما الترجي فخسر ذهابا في ربع النهائي بهدف دون مقابل قبل أن يرد بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل ويتأهل لمواجهة الهلال في نصف النهائي.

الوداد الترجي الدوري الإفريقي
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