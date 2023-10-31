مؤتمر مدرب الترجي: الأمر لم ينته بعد.. وبالروح والإرادة يمكننا التأهل أمام الوداد

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 18:09

كتب : FilGoal

طارق ثابت - الترجي

يثق طارق ثابت المدير الفني لفريق الترجي أن فريقه لا يزال بإمكانه الوصول لنهائي الدوري الإفريقي.

ويأتي ذلك بعد خسارة ذهاب نصف النهائي أمام الوداد بهدف دون مقابل.

ويستضيف الترجي فريق الوداد في إياب نصف النهائي في تمام الخامسة مساء غدا الأربعاء.

أخبار متعلقة:
مدرب الوداد: لا زلت أبحث عن المثالية.. هذا ما كان ينقصنا أمام الترجي صاحب هدف فوز الوداد: ليس من السهل التسجيل أمام الترجي مدرب الترجي: لعبنا جيدا بالرغم من الهزيمة.. والرد في رادس عرضية خدعت الجميع.. الوداد يهزم الترجي ويضع قدما في نهائي الدوري الإفريقي

وقال طارق ثابت عبر المؤتمر الصحفي: "بذل اللاعبون مجهودا رائعا، صحيح خسرنا 1-0 لكننا بصراحة كان بإمكاننا تقديم المزيد".

وأضاف "أغلقنا الأبواب أمام لاعبي الوداد في الشوط الأول وكنا قادرين على تسجيل الأهداف".

وتابع "الوداد كان أفضل منا في الشوط الثاني عندما سجل، لكننا حاولنا العودة بعد أن سجلوا".

وحقق الوداد نتيجة مميزة بهدف دون مقابل، مما يمنحه أفضلية مع قاعدة الهدف خارج الأرض.

ووجه ثابت رسالة إلى جماهير ناديه قائلا: "خلال مباراة الإياب إن شاء الله سنجد جماهير الترجي في رادس مثلما كانت جماهير الوداد في الذهاب".

واختتم تصريحاته "لا تزال هناك مباراة إياب في تونس ويمكننا تكرار ما حدث أمام مازيمبي فالأمر لم ينته بعد".

وحول الترجي تأخره بهدف دون مقابل في ذهاب ربع النهائي أمام مازيمبي إلى فوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

الوداد الترجي الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مران الأهلي - مشاركة إمام وعبد القادر.. وحضور الخطيب قبل مواجهة صنداونز كاف يعلن المدينة المغربية المستضيفة لحفل جوائزه خدمة في الجول - تذكرتي تعلن طريق دخول مشجعي الأهلي في مواجهة صنداونز مؤتمر مدرب الوداد: يبقى الترجي رائعا.. والأقوى بدنيا يحصد لقب الدوري الإفريقي محمد الشناوي تعليقا على هدف صنداونز: ما الاستفادة من شرح ما حدث؟ مؤتمر كولر: سنلعب ضد صنداونز مثل نسر الأهلي.. وحقيقة خلافي مع إمام عاشور مؤتمر الشناوي: نعول كثيرا على الجماهير.. واعتدنا على ضغط المباريات مؤتمر ناري من موكوينا: في كل مرة يخسر الأهلي يشكو التحكيم.. نحن من تعرضنا للظلم
أخر الأخبار
إنفانتينو يعلن استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 6 دقيقة | السعودية
صحيفة ميرور: بسبب صفقتي ويليان وإيتو.. تشيلسي مهدد بخصم نقاط في الدوري 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - مشاركة إمام وعبد القادر.. وحضور الخطيب قبل مواجهة صنداونز 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميسي يرد على خبر بشأن "بحث كيفية تكريمه من برشلونة" 48 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف تفاصيل تعاقد البنك الأهلي مع طارق مصطفى 52 دقيقة | الكرة المصرية
كاف يعلن المدينة المغربية المستضيفة لحفل جوائزه ساعة | الكرة الإفريقية
السعودي السادس.. سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي لعام 2022 ساعة | السعودية
خدمة في الجول - تذكرتي تعلن طريق دخول مشجعي الأهلي في مواجهة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا