مؤتمر مدرب الترجي: الأمر لم ينته بعد.. وبالروح والإرادة يمكننا التأهل أمام الوداد

يثق طارق ثابت المدير الفني لفريق الترجي أن فريقه لا يزال بإمكانه الوصول لنهائي الدوري الإفريقي.

ويأتي ذلك بعد خسارة ذهاب نصف النهائي أمام الوداد بهدف دون مقابل.

ويستضيف الترجي فريق الوداد في إياب نصف النهائي في تمام الخامسة مساء غدا الأربعاء.

وقال طارق ثابت عبر المؤتمر الصحفي: "بذل اللاعبون مجهودا رائعا، صحيح خسرنا 1-0 لكننا بصراحة كان بإمكاننا تقديم المزيد".

وأضاف "أغلقنا الأبواب أمام لاعبي الوداد في الشوط الأول وكنا قادرين على تسجيل الأهداف".

وتابع "الوداد كان أفضل منا في الشوط الثاني عندما سجل، لكننا حاولنا العودة بعد أن سجلوا".

وحقق الوداد نتيجة مميزة بهدف دون مقابل، مما يمنحه أفضلية مع قاعدة الهدف خارج الأرض.

ووجه ثابت رسالة إلى جماهير ناديه قائلا: "خلال مباراة الإياب إن شاء الله سنجد جماهير الترجي في رادس مثلما كانت جماهير الوداد في الذهاب".

واختتم تصريحاته "لا تزال هناك مباراة إياب في تونس ويمكننا تكرار ما حدث أمام مازيمبي فالأمر لم ينته بعد".

وحول الترجي تأخره بهدف دون مقابل في ذهاب ربع النهائي أمام مازيمبي إلى فوز بثلاثة أهداف دون مقابل.