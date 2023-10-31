باقي لـ 2027.. ريال مدريد يمدد تعاقده مع فينيسيوس

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 15:31

كتب : FilGoal

تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد تمديد تعاقده مع لاعبه فينيسيوس جونيور لأربع سنوات مقبلة حتى عام 2027.

ووضع النادي شرط جزائي قدر بمليار يورو في عقد اللاعب الجديد لينضم لكل من إدواردو كامافينجا ورودريجو وفيديريكو فالفيردي.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ 23 عاما انضم لريال مدريد عام 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي.

أخبار متعلقة:
رئيس نادي البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا للفريق مؤتمر الشناوي: نعول كثيرا على الجماهير.. واعتدنا على ضغط المباريات مؤتمر كولر: سنلعب ضد صنداونز مثل نسر الأهلي.. وحقيقة خلافي مع إمام عاشور رومانو: رغم الإيقاف.. يوفنتوس قرر تمديد تعاقد فاجيولي وزيادة راتبه

وأصبح فينييسيوس أحد أهم اللاعبين في ريال مدريد بالسنوات الأخيرة.

وشارك فينيسيوس بقميص ريال مدريد في 235 مباراة وخلالهم سجل 62 هدفا وصنع 67.

وأسهم فينيسيوس في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا وبالدوري الإسباني مرتين وكأس العالم للأندية مرتين وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس السوبر الأوروبي.

الجناح البرازيلي كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا بموسم 2021/2022 الذي توج به الفريق باللقب.

وكان فينيسيوس قد احتل المركز السادس في قائمة أفضل اللاعبين في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" في حفل الكرة الذهبية أمس الإثنين.

كما حصل فينيسيوس في الحفل على جائزة سقراط للأعمال الخيرية.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد
نرشح لكم
جائزة كوبا - بيلينجهام أفضل لاعب شاب في العالم تشواميني ينفي تسبب جافي في إصابته خلال الكلاسيكو تخطى برشلونة.. أتليتكو مدريد إلى المركز الثالث بالفوز على ألافيس ضربة قوية لريال مدريد.. إصابة تشواميني وغيابه لنهاية العام فينيسيوس جونيور: كريستيانو رونالدو رحل ولكن بيلينجهام هنا برشلونة يدين الهتافات العنصرية في الكلاسيكو ويعلن فتح تحقيق عاجل بيلينجهام عن أرقامه مع ريال مدريد: لم أكن في أفضل حالاتي.. وأحب العودة في النتيجة ريال مدريد يتخطى الـ 300 هدف.. و500 مباراة لمودريتش في أبرز أرقام كلاسيكو الأرض
أخر الأخبار
باقي لـ 2027.. ريال مدريد يمدد تعاقده مع فينيسيوس 14 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس نادي البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا للفريق ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: سنلعب ضد صنداونز مثل نسر الأهلي.. وحقيقة خلافي مع إمام عاشور ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الشناوي: نعول كثيرا على الجماهير.. واعتدنا على ضغط المباريات ساعة | الكرة المصرية
رومانو: رغم الإيقاف.. يوفنتوس قرر تمديد تعاقد فاجيولي وزيادة راتبه ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ناري من موكوينا: في كل مرة يخسر الأهلي يشكو التحكيم.. نحن من تعرضنا للظلم ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب صنداونز: سنلعب ضد الأهلي لنشرف الكرة الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
ليونة + قوة = هدف صاروخي في الكلاسيكو.. كيف فسر العلم قذيفة بيلينجهام في برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا