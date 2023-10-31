باقي لـ 2027.. ريال مدريد يمدد تعاقده مع فينيسيوس

أعلن نادي ريال مدريد تمديد تعاقده مع لاعبه فينيسيوس جونيور لأربع سنوات مقبلة حتى عام 2027.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ووضع النادي شرط جزائي قدر بمليار يورو في عقد اللاعب الجديد لينضم لكل من إدواردو كامافينجا ورودريجو وفيديريكو فالفيردي.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ 23 عاما انضم لريال مدريد عام 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي.

وأصبح فينييسيوس أحد أهم اللاعبين في ريال مدريد بالسنوات الأخيرة.

وشارك فينيسيوس بقميص ريال مدريد في 235 مباراة وخلالهم سجل 62 هدفا وصنع 67.

وأسهم فينيسيوس في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا وبالدوري الإسباني مرتين وكأس العالم للأندية مرتين وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس السوبر الأوروبي.

الجناح البرازيلي كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا بموسم 2021/2022 الذي توج به الفريق باللقب.

وكان فينيسيوس قد احتل المركز السادس في قائمة أفضل اللاعبين في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" في حفل الكرة الذهبية أمس الإثنين.

كما حصل فينيسيوس في الحفل على جائزة سقراط للأعمال الخيرية.