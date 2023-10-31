أسطورة ألمانيا: تتويج ميسي بالكرة الذهبية مهزلة

هاجم لوثار ماتيوس أسطورة كرة القدم الألمانية تتويج ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتوبول الفرنسية أمس الإثنين.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وتوج الأرجنتيني بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الكروية.

وقال ماتيوس لشبكة "سكاي سبورتس" عقب تتويج ميسي: "إيرلينج هالاند كان أفضل من ميسي طوال العام الماضي".

وأضاف "ميسي لا يستحق هذه الجائزة وتُثبت أن كأس العالم أهم من أي بطولة أخرى، بالنسبة لي لا أحد كان أفضل من هالاند".

وأنهى حديثه قائلا "فاز هالاند ببطولات مهمة مع مانشستر سيتي مسجلا أرقاما قياسية، تتويج ميسي بالكرة الذهبية مهزلة بالرغم من كوني مشجعا لميسي".

فاز ماتيوس بجائزة الكرة الذهبية بعد تتويجه مع منتخب ألمانيا الغربية بكأس العالم 1990 في إيطاليا.

وتمكن ميسي من تحقيق كأس العالم الماضي في قطر والدوري الفرنسي بالإضافة إلى السوبر المحلي.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى إنتر ميامي في الصيف الماضي دون مقابل.

وسبق لميسي الفوز بالجائزة 4 مرات على التوالي في 2009 و2010 و2011 و2012، ثم عاد لتحقيقها في 2015، ثم 2019 وأخيرا 2021.

وزود ميسي الفارق في عدد التتويج بالجائزة إلى 3 مع كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 5 مرات.