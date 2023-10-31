مؤتمر كولر: سنلعب ضد صنداونز مثل نسر الأهلي.. وحقيقة خلافي مع إمام عاشور

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته لإقامة مباراة فريقه ضد صنداونز بحضور كامل للجمهور في استاد القاهرة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سعيد أننا سنلعب بحضور الجمهور بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة لأننا نحتاج لجمهورنا الذي يحرك الصغر وأهميته كبيرة جدا".

وأضاف "شعار الأهلي هو النسر الذي لديه الصبر والذكاء ويعرف متى يصطاد فريسته، وسوف نلعب بهذه الفلسفة مثل النسر الذي يزين شعارنا".

وواصل "انتقادي للتحكيم في مباراة الذهاب كان بسبب كرة بيرسي تاو فقط، وهي لقطة واضحة أن لنا ركلة جزاء واللاعب تعرض للدفع، فهي إعاقة صريحة وحديثي كان عن حكم الفيديو فقط وليس حكم المباراة ولم أتعرض لأي قرارات تحكيمية غير مؤثرة".

وأردف "رسالتي لحكام مباراة غدا أن مهمة حكام الفيديو هي استدعاء الحكم في الحالات التي بها شك كما يحدث في أوروبا، ولهذا توجد تقنية الفيديو".

خلاف إمام عاشور

وشدد كولر: "لا يوجد خلاف بيني وبين إمام عاشور وعلاقتي به طيبة وهذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة".

وشرح "إمام عاشور تعرض لإصابة في الدوري ضد الإسماعيلي وكان يتألم وقبل السفر إلى جنوب إفريقيا جلست معه وتحدثنا عن عدم الدفع به إلا بعد تعافيه وفضلت أن يستمر في التأهيل وشارك في التدريبات وتلقيت التقرير عن جاهزيته وسوف يخضع لفحص طبي اليوم وسيكون جاهزا".

وأوضح "نحاول دائما أن نفاجئ الخصم وهذا جزء من التخطيط، خلال مران اليوم سوف أقيم الموقف لتحديد أنسب اللاعبين للمباراة".

وأكد "الوقت ضيق للغاية ونتحدث مع اللاعبين لدعمهم من أجل تقديم أفضل ما يمكن في مباراة صعبة، ومتأكد أنهم قدارين على ذلك".

وأتم تصريحاته "لا نملك رفاهية كبيرة ولابد أن نكون الأفضل بدنيا وفنيا لتسجيل الأهداف والفوز، ولابد أن يكون لدينا صلابة خاصة في الدفاع، صنداونز لم يخترق دفاعنا كثيرا وكنا منظمين وهذا هو المطلوب من الجميع".

ويلعب الأهلي ضد صنداونز غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي في جنوب إفريقيا بهدف دون رد.