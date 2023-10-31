مؤتمر ناري من موكوينا: في كل مرة يخسر الأهلي يشكو التحكيم.. نحن من تعرضنا للظلم

شن رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز الجنوب إفريقي هجوما شديدا على الأهلي قبل مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتعجب موكوينا من الشكوى التي تقدم بها الأهلي ضد التحكيم بعد مباراة الذهاب، مؤكدا أن فريقه هو من تعرض للظلم.

وقال موكوينا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الاحتفال بشكل مبالغ بهدف الفوز في الذهاب؟ ماذا يفترض بي أن أفعل بعد هدف فريقي في الأهلي؟".

وأضاف "قلت للاعبي فريقي لابد أن نلعب بشكل قوي أمام خصم كبير مثل الأهلي، نحترم منافسنا بشكل كبير ونستعد لكل مباراة جيدا وهذه كانت رسالتي إلى اللاعبين".

وواصل "سنبدأ مباراة العودة وكأن النتيجة 0-0، أحضرنا معلومات عديدة سوف تساعدنا في اللقاء وهذا متوقف على ما سيقدمه لاعبي الأهلي".

وأردف "في لقاء الذهاب شارك أكرم توفيق وكذلك لم يشارك كهربا، وهذا أدى لتغيير حساباتنا".

وأوضح "لا أعرف هل سيشارك ربيعة وعبد المنعم في مباراة الإياب أم لا، كذلك من الممكن أن يلعب مروان عطية أو كوكا الذي لديه تحركات مؤثرة".

وشدد "الطريقة التي سيبدأ بها الأهلي سوف تحدد أسلوبنا سواء كان دفاعي أو غير ذلك، ولكن المؤكد أنها ستكون مباراة قوية".

وتعجب قائلا: "أنا متفاجئ أن الأهلي يشكو من كل شيء، وقبل لقاء العودة اشتكى من موعد المباراة وتم تغييره، في كل مرة يخسر فيها الأهلي يشكو الحكام".

وضرب المثل "جوزيه مورينيو كان لديه وجهة نظر أن الفرق كلما تنظر خارج الملعب تخسر، أتمنى ألا يركز الأهلي مع ذلك لأنه مؤثر ومهم وأوروبا تنظر إليه كواجهة لنا في قارة إفريقيا".

وتابع "أندهش من كم شكاوي الأهلي، فـ أنا لدي قائمة بقرارات حكام لم تحتسب لفريقي".

وشرح "محمد هاني كان يستحق أن يحصل على إنذار آخر ويُطرد وفي هذه الحالة كان سيغيب عن مباراة العودة، كذلك مروان عطية كان يستحق الإنذار، ومحمد عبد المنعم لم يحصل على إنذار رغم كل الأخطاء التي ارتكبها ضدنا وكلها واضحة، ولابد من اتخاذ قرارات ضد الأخطاء العنيفة".

وأكد "قرار كولر بإشراك أكرم توفيق بدلا من محمد هاني كان ذكيا بسبب الأخطاء التي وقع بها قبل خروجه".

واستكمل "كان لنا ركلة جزاء على أفشة والحكم لم يحتسب شيء، وأيضا هناك لعبة أخرى ضد علي معلول".

وأشار "صنداونز كان الأحق بالتقدم بشكوى ضد الحكام لأننا تعرضنا للظلم أكثر، لكننا لدينا ثقة ويقين في الاتحاد الإفريقي برئاسة باتريس موتسيبي بعيدا عن كونه من جنوب إفريقيا أو علاقته بنادي صنداونز".

واستطرد "كل قوانين الاتحاد الدولي وكرة القدم تقول إن هناك فائز وخاسر، وعليك أن تتقبل ذلك خاصة إذا كان المنافس أفضل منك".

وأتم تصريحاته "استحواذ صنداونز كان 67% ضد الأهلي، وكان لنا 639 تمريرة صحيحة وهو ضعف عدد تمريرات الأهلي في المباراة، وسددنا 15 مرة مقابل 3 مرات فقط للأهلي، ولذلك عليك أن تقدم التحية لخصمك عندما يكون أفضل منك وتستمع بكرة القدم".

ويلعب الأهلي ضد صنداونز غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي في جنوب إفريقيا بهدف دون رد.