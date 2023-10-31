لاعب صنداونز: سنلعب ضد الأهلي لنشرف الكرة الإفريقية

يرى عبد المنعم بوطويل لاعب ماميلودي صنداونز أن عدم التتويج بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي كان بمثابة درسا قاسيا.

ويستعد صنداونز لمواجهة الأهلي غدا الأربعاء في إياب دور نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم على استاد القاهرة.

وقال بوطويل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "التواجد في مصر بمثابة شرف كبير لنا".

وتابع "الأهلي فريق كبير في إفريقيا ومعروف عالميا ونتمنى تقديم مباراة كبيرة تشرف الكرة الإفريقية".

وأضاف "المباراة لن تكون سهلة لأن الأهلي ينافس على جميع الألقاب وينافس على النهائيات ولكن سنقدم عرض قوي يليق بفريقنا وبكرة القدم في جنوب إفريقيا".

وأتم "عدم التتويج بدوري أبطال إفريقيا كان درسا قاسيا بالنسبة لنا ومن بداية الموسم لدينا تركيز كبير ونسعى للفوز باللقب".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز صنداونز بهدف دون مقابل في جنوب إفريقيا.