منافس الأهلي - كاف يرفض اعتماد ملعب فريق ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 13:18

كتب : FilGoal

ملعب كيب كوست الخاص بفريق ميدياما الغاني

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منح الموافقة لإقامة المباريات بملعب "كيب كوست" الخاص بفريق ميدياما الغاني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف موقع GetSport الغاني أن كاف رفض اعتماد الملعب بسبب أنه لا يلبي الحد الأدنى من الاشتراطات التي يجب توافرها في ملاعب البطولة.

وذلك بعد آخر عملية تفتيش خضع لها الملعب من قبل مسؤولي الاتحاد الإفريقي.

ومنح كاف الإذن لنادي ميدياما باختيار ملعب آخر بشرط أن يكون معتمد لخوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا عليه.

وبذلك لم يصبح أمام ميدياما بطل الدوري الغاني في الموسم الماضي سوى ملعب بابا يارا الرياضي في كوماسي، وهو الملعب الوحيد في غانا المعتمد من قبل الاتحاد الإفريقي.

ويلعب الأهلي مع ميدياما الغاني في المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا رفقة كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويفتتح ميدياما مبارياته بمواجهة الأهلي في القاهرة.

دوري أبطال إفريقيا ميدياما
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