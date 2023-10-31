ميرور: مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كالفن فيليبس

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 12:45

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - كالفين فيليبس

حدد مانشستر سيتي سعر بيع كالفن فيليبس لاعب الفريق للمهتم بضمه خلال الفترة المقبلة.

كالفن فيليبس

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وفقا لصحيفة ذا ميرور فإن مانشستر سيتي يريد 50 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع خدمات فيليبس لأي فريق.

فيليبس انضم لمانشستر سيتي في بداية الموسم الماضي ولكنه لم يتمكن من الحصول على مركز أساسي بالفريق.

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فيليبس كان قد تعرض للإصابة في موسمه الأول أبعدته عن بدايته ولكن حتى بعد تعافيه لم يحصل على مركز أساسي.

ويتواجد حاليا كل من برناردو سيلفا وكيفين دي بروين ورودري وماتيوس نونيز وماتيو كوفاسيتش وجون ستونز وريكو لويس في مركز وسط الملعب ويبدو أن بيب جوارديولا مدرب الفريق يفضلهم جميعا عليه.

ويمتد تعاقد فيليبس مع مانشستر سيتي حتى عام 2028 ولكن يبدو أنه أصبح على مشارف الرحيل بنهاية الموسم الحالي أو حتى في شهر يناير.

وشارك فيليبس في 6 مباريات بجميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي منهم مرة وحيدة فقط كأساسي.

مانشستر سيتي كالفن فيلبيس
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