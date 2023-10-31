تغيير في الألوان.. تعرف على ملابس الأهلي وصنداونز

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي عن الاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمواجهة.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويرتدي الأهلي ألوانه المعتادة في المباراة والطاقم المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء.

بينما يرتدي حارس الأهلي اللون الأصفر بالكامل.

أما صنداونز سيغير ألوانه في هذه المباراة ويرتدي الطاقم الأزرق الغامق بالكامل، بينما يرتدي حارسه اللون البرتقالي.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي في جنوب إفريقيا بهدف دون رد.