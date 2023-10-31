أستراليا تعلن عدم التقدم لاستضافة كأس العالم 2034.. وخطوة تجاه مونديال الأندية 2029

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 - 11:07

كتب : FilGoal

الأرجنتين × فرنسا - نهائي كأس العالم

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم موقفه النهائي من الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

وكشف الاتحاد الأسترالي عبر موقعه الرسمي موقفه النهائي وهو عدم الترشح لاستضافة البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح تنظيم بطولة كأس العالم 2034 لقارة آسيا، والملف الأقوى للفوز بتنظيم المونديال هو للمملكة العربية السعودية.

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وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم نيته في التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات عام 2026.

وأخيرا كشف الاتحاد الأسترالي رغبته في استضافة بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الكبيرة التي تضم 32 فريق عام 2029.

وقال بيان الاتحاد الأسترالي: "لقد بحثنا في إمكانية التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 وتوصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك".

وأضاف "وبدلا من كأس العالم نعتقد أننا في وضع قوي يسمح لنا باستضافة أقدم بطولة دولية للسيدات في العالم وهي كأس آسيا 2026 ومن ثم محاولة استضافة كأس العالم للأندية في نسختها الكبيرة لعام 2029".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن قبل أيام رغبته في استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2029، والتي تسبق مونديال 2030.

وتم إسناد مهمة تنظيم كأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2030 إلى 3 دول وهي المغرب وإسبانيا والبرتغال.

كأس العالم 2034 كأس العالم للأندية 2029 أستراليا
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