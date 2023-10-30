ألفاريز: أتفق مع جوارديولا.. يجب أن يأخذ ميسي كرة ذهبية وباقي اللاعبين كرة أخرى

يرى خوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين أن ليونيل ميسي هو من يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

جوليان ألفاريز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن أفضل لاعب في العالم والذي سيحصل على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال ألفاريز عبر قناة ESPN قبل انطلاق الحفل: "أتفق مع ما قاله جوارديولا.. يجب أن يعطوا ميسي كرة ذهبية وأن تكون هناك كرة ذهبية أخرى لباقي اللاعبين يتنافسون عليها".

وأضاف "ليو قدم موسما رائعا وفاز بكأس العالم وهو أفضل لاعب وهو يستحق الفوز بها".

وتم إعلان ترتيب اللاعبين من المركز 30 وحتى المركز 11 في سباق أفضل لاعب في العالم.

واحتل محمد صلاح نجم منتخب مصر المركز 11 في قائمة ترتيب اللاعبين.