تياجو سيلفا: مسيرتي اقتربت من النهاية.. وأستمتع بعامي الأخير مع تشيلسي

شدد تياجو سيلفا لاعب تيشلسي على أن مسيرته قد اقتربت من النهاية.

تياجو سيلفا النادي : تشيلسي تشيلسي

وينتهي تعاقد سيلفا مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

وقال سيلفا عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "نهاية مسيرتي قد اقتربت والأمر ليس سهلا".

وتابع "يجب عليك أن تعرف متى تريد الاعتزال والنادي الذي تود أن يكون الأخير في مسيرتك، عائلتي وأطفالي يلعبون في تشيلسي".

وأضاف "حاليا أنا أستمتع بعامي الأخير في عقدي مع تشيلسي ولا أعرف ما سيحدث في الموسم المقبل ولكن أنا سعيد بمسيرتي".

صاحب الـ 39 عاما انضم لتشيلسي في صفقة انتقال حر عام 2020.

وشارك سيلفا في 10 مباريات منذ بداية الموسم مع تشيلسي ليكون قد شارك في جميع الدقائق ببطولة الدوري.